Τροχαίο στη Λαμία: Βίντεο - ντοκουμέντο από την τρελή πορεία ΙΧ και την παράσυρση 16χρονης

Τον πανικό έσπειρε "ακυβέρνητο" αυτοκίνητο στην Λαμία. Συγκλονιστικό βίντεο δείχνει ότι από τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα.

Από "θαύμα" δεν υπήρξαν θύματα το βράδυ του Σαββάτου στη Λαμία όταν ένα μωβ χρώματος αυτοκίνητο διέγραψε «τρελή» πορεία τραυματίζοντας μια κοπέλα όπως προκύπτει από βίντεο στο οποίο έχει καταγραφεί η κίνηση του οχήματος.

Στο βίντεο φαίνεται το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 22χρονος κάτοικος Λαμίας να ανεβαίνει στο δεξί πεζοδρόμιο και να περνάει ξυστά από δυο κοπέλες, χτυπώντας τη μια ελαφρά στο χέρι.

Στη συνέχεια, έχοντας χάσει τον έλεγχο και με μεγάλη ταχύτητα, έρχεται στο απέναντι πεζοδρόμιο και κατεβάζει σαν "πράσο" το δέντρο.

Στο σημείο βρίσκονται κάποιες γυναίκες, που για να αποφύγουν το αυτοκίνητο "κολλάνε" πάνω στην τζαμαρία του τουριστικού γραφείου «ilko travel», ενώ ένα δευτερόλεπτο πριν από το σημείο έχει περάσει μια μητέρα με ένα κοριτσάκι το οποίο κρατάει από το χέρι και στη συνέχεια δυο μαθήτριες. Η μια από τις δυο είναι η 16χρονη που χτυπήθηκε από το δέντρο.

Επίσης στο βίντεο θα δείτε, από άλλη κάμερα να έχει καταγράψει τη μωβ BMW, λίγα μέτρα πριν να περνάει με "χίλια" και τον κόσμο να τρέχει να σωθεί πανικόβλητος.

