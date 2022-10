Ηράκλειο

Ενδοοικογενειακή βία – Ηράκλειο: 80χρονος συνελήφθη γιατί έδειρε τη γυναίκα του

Συνελήφθησαν και μια 40χρονη εκπαιδευτικός, καθώς και ο εν διαστάσει σύζυγος της μετά από εκατέρωθεν μηνύσεις για ενδοοικογενειακή βία.

Ηλικιωμένος Ηρακλειώτης συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της ηλικιωμένης συζύγου του στο Ηράκλειο. Για το απίστευτο περιστατικό η αστυνομία ενημερώθηκε από τους γείτονες, οι οποίοι άκουγαν τις φωνές της 75χρονης γυναίκας , η οποία δεχόταν χτυπήματα από τον 80χρονο σύζυγό της.

Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ηλικιωμένος φέρεται να τραβούσε από τα μαλλιά, να έπιανε από το λαιμό και να χτυπούσε την επί πολλών δεκαετιών σύντροφό του, στο σπίτι τους όπου διαμένουν σε περιοχή του Ηρακλείου. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το περιστατικό έγινε το μεσημέρι της Κυριακής και χρειάστηκε η επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ για τη σύλληψη του.

Η περίπτωση όμως του ηλικιωμένου ζευγαριού δεν ήταν η μοναδική που απασχόλησε την τοπική αστυνομία. Θύμα ξυλοδαρμού κατήγγειλε ότι έπεσε και μια 40χρονη εκπαιδευτικός, η οποία, όμως, επίσης συνελήφθη, καθώς υπήρξε και σε βάρος της μήνυση για ξυλοδαρμό από τον εν διαστάσει σύζυγό της. Έτσι, και οι δύο συνελήφθησαν μετά τις εκατέρωθεν μηνύσεις και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης.

Πηγή: creta24.gr

