Βόλος: επιτέθηκε στην πρώην σύζυγό του μπροστά στο παιδί τους

Μία ημέρα νωρίτερα η γυναίκα είχε γιορτάσει τα γενέθλιά της με τον πρώην σύζυγο και το παιδί.

Ένοχος για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη μπροστά σε ανήλικο τέκνο, κρίθηκε 52χρονος Βολιώτης από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 18 μηνών με τριετή αναστολή.

Το περιστατικό είχε σημειωθεί τον Μάιο του 2020 στον Βόλο όταν κατά τη διάρκεια καυγά με την εν διαστάσει σύζυγό του, ο 52χρονος την έπιασε από τα μαλλιά και την χτύπησε μπροστά στο ηλικίας 10 ετών παιδί τους.

Σύμφωνα με την ίδια, μόλις την προηγούμενη ημέρα είχε πάει στο σπίτι με τούρτα για τα γενέθλιά της και είχαν δειπνήσει μαζί. Ωστόσο, μια ημέρα μετά, ο πρώην σύζυγός της επέστρεψε με άγριες διαθέσεις και την χτύπησε. Η γυναίκα πήγε στο Νοσοκομείο, αλλά δεν διαπιστώθηκαν μώλωπες ή χτυπήματα, ωστόσο αμέσως μετά μετέβη στην αστυνομία και κατήγγειλε την επίθεση.

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε ότι χτύπησε την εν διαστάσει σύζυγό του και υποστήριξε ότι απλά επιχείρησε να της φορέσει μάσκα για τον κορωνοϊό. Το δικαστήριο δεν πείστηκε και τον έκρινε ένοχο για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, ενώ για τις κατηγορίες της απειλής και της κλοπής που αντιμετώπιζε, αποφασίστηκε να παραπεμφθεί σε άλλη δίκη.

