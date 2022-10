Μαγνησία

Βόλος: “Την σκότωσα αλλά ακόμα δεν αισθάνομαι τίποτα για εκείνη”

Για διπλή ανθρωποκτονία θα δικαστεί στις 13 Οκτωβρίου στο Κακουργιοδικείο Τρικάλων ο σφαγέας του Βόλου. Κατακρεούργησε τη νονά του τον Νοέμβριο του 2021 και παραπέμπεται σε δίκη και για τη φρικτή δολοφονία της μητέρας του δικηγόρου του. Η δολοφονία της Νίκης Μηλίνη, είχε μείνει χρόνια ανεξιχνίαστη, ενώ το θύμα ήταν συγκάτοικος με τους παππούδες του.

“Δεν αισθάνομαι κανένα αίσθημα λύπης για το θύμα”, είπε για την δολοφονία της νονάς του Ευθυμίας Αβραμίδου – Αλεξούλη, σύμφωνα με την ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη που υπογράφει ο ψυχίατρος Γιώργος Καραμπουτάκης. Σε δύο δίωρες διαγνωστικές συνεντεύξεις ο ψυχίατρος αποφάνθηκε πως ο σφαγέας ήταν ήρεμος, χωρίς διαταραχές αντίληψης και με πλήρη διαύγεια συνείδησης.

Απολογούμενος για την δολοφονία της νονάς του, δήλωσε πως είχε καταναλώσει κοκαϊνη καθώς ήταν χρήστης, στην ψυχιατρική εξέταση ανέφερε πως κάνει χρήση περιστασιακά. Είπε πως με τη νονά του ήρθε σε λεκτικό διαπληκτισμό διότι δεν του έδινε χρήματα. “Ήρθαμε στα χέρια, ήθελα να φύγω αλλά στάθηκε μπροστά μου, την παρέσυρα. Φώναζε και αιμορραγούσε , παρέσυρε και τα μαχαιροπίρουνα . Σαν να μην το έκανα εγώ. Είχα καταναλώσει αλκοόλ και είχα κανει κοκαϊνη, σαν να μην ήμουν εγώ”, ανέφερε στην συνέντευξη αλλά στην πορεία της εξέτασης σύμφωνα με την επίσημη πραγματογνωμοσύνη ανέφερε πως δεν αισθάνεται κάποιο αίσθημα λύπης για το θύμα.

Ο γιατρός αποφάνθηκε πως δεν πάσχει από κάποια μείζονα ψυχική διαταραχή, ενώ η περιστασιακή χρήση κοκαϊνης αποκλείει τους ισχυρισμούς του. Η ψυχιατρική εξέταση αναφέρει αναφέρει πως όταν έκανε το έγκλημα είχε την απαιτούμενη αντιληπτική και κριτική ικανότητα και δεν έπασχε από καποια διαταραχή ή σε νοσηρή διατάραξη των πνευματικών του λειτουργιών.

Σε δεύτερη ψυχιατρική εξέταση που υπογράφει ο κ. Απόστολος Τσιάμης, ο κατηγορούμενος δηλώνει πως η νονά του αρνήθηκε να τον βοηθήσει οικονομικά και την κατηγόρησε πως εκείνη έφταιγε για τον θάνατο της αδερφής του, από ουσίες. “Μου ειπε να φύγω, να ψοφήσω, όπως ψόφησε και η αδελφή μου”. Υποστήριξε και σε αυτή την ψυχιατρική εξέταση πως καυγάδισε με την νονά του και την έσπρωξε και έπεσε κατω και την είδε με αίματα. Δήλωσε πως δεν θυμάται πως έκρυψε την σορό σε αποθήκη στο υπόγειο της πολυκατοικίας, παρότι που η αποθήκη δεν ηταν της νονάς του και χρειαζόταν κλειδί για να μπει κανείς.

“Στεναχωριέμαι μόνο για τα παιδιά μου και όχι για τη νονά μου. Είχα πάρει 4 κομμάτια κοκαϊνης. Το έκανα εγώ το έγκλημα. Ηθελα να αυτοκτονήσω, έπρεπε να βρω τρόπο να αυτοκτονήσω, όμως τελικά κατάλαβα πως δεν υπήρχε λόγος να αυτοκτονήσω. Η έννοια της αυτοκτονίας ηταν για να μην το μάθουν τα παιδιά. Είναι σαν να μην το έχω κάνει εγώ.

Είμαι φυλακή χωρίς να ξέρω γιατί είμαι φυλακή. Δε νιώθω κάτι για τη νονά μου που πέθανε . Ισως αν δεν έπεφτε κάτω, δεν ούρλιαζε και δεν έπαιρνε μαζί της και τα κουζινομάχαιρα, να μην γινόταν αυτό. Πάνε να με κατηγορήσουν και για ένα άλλο συμβάν (Νίκη Μηλίνη). Ηταν πολύ καλή φίλη της γιαγιάς μου. Φυσικά και δεν έχω κάποια σχέση εγω”.

Ο 40χρονος μετά την ομολογία του για τη δολοφονία της νονάς του είχε ορίσει ως δικηγόρο τον Γιάννη Μηλίνη, γιο της αδικοχαμένης 69χρονης, που συχνά τον βοηθούσε στις εμπλοκές που είχε με τον νόμο. Oμως ο δικηγόρος δεν φανταζόταν ότι προετοίμαζε την υπεράσπιση ενός ανθρώπου που έμελλε να κατηγορηθεί για τη δολοφονία της μητέρας του, όπως προέκυψε λίγες μέρες αργότερα. Η 69χρονη είχε σφαγιαστεί το ίδιο άγρια με 20 μαχαιριές και είχε βρεθεί σε λίμνη αίματος από τον γιο της.

Μετά την αποκάλυψη ότι το γενετικό υλικό του βρέθηκε στο θύμα, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι ήταν γειτόνισσα του παππού και της γιαγιάς του και την επισκέπτονταν συχνά όποτε πήγαινε εκεί. Ωστόσο, κανένας από τους ισχυρισμούς του προφυλακισμένου στις Φυλακές Κορυδαλλού δεν έπεισε τον εισαγγελέα, ο οποίος τον παραπέμπει να δικαστεί για τις δύο δολοφονίες, πρόταση που υιοθέτησε πλήρως το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών.

