Παξοί: επιχείρηση διάσωσης δεκάδων μεταναστών

Δεκάδες μετανάστες που βρίσκονταν σε ιστιοφόρο, διασώθηκαν από το σημείο.

Επιχείρηση διάσωσης μεταναστών έλαβε χώρα το απόγευμα της Παρασκευής στο Ιόνιο Πέλαγος, δυτικά των Παξών, σε διεθνή ύδατα

Στο ιστιοφόρο σκάφος, επέβαιναν 87 άτομα που είχαν εκπέμψει σήμα κινδύνου μέσω του 112.

Οι μετανάστες διασώθηκαν από δύο παραπλέοντα σκάφη, ενώ επί τόπου βρέθηκε και σκάφος του Λιμενικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σκάφος των μεταναστών παρουσίασε μηχανική βλάβη. Στην περιοχή πνέουν νότιοι - νοτιοδυτικοί άνεμοι, έντασης 4-5 μποφόρ.

Τη διαχείριση της διάσωσης έχει αναλάβει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας.

