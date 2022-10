Πολιτική

Θεοδωρικάκος – Μεταναστευτικό: Η στάση της Τουρκίας απειλεί όλη την Ευρώπη

«Φυλάμε αποτελεσματικά τα σύνορα της Ελλάδας που είναι και τα σύνορα της Ευρώπης», τόνισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, συμμετέχει στη Σύνοδο των Υπουργών της Ε.Ε στο Λουξεμβούργο. Σε δήλωση που έκανε προσερχόμενος στη συνεδρίαση ανέδειξε το θέμα των παράνομων μεταναστευτικών ροών με την εργαλειοποίηση δυστυχισμένων ανθρώπων από την πλευρά της Τουρκίας, η οποία παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο .

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε επίσης στα αποτελεσματικά μέτρα φύλαξης των συνόρων της Ελλάδας που είναι και σύνορα της Ε.Ε. και τόνισε ότι μεταναστευτικό είναι ζήτημα όλης της Ευρώπης και για αυτό το λόγο θα ζητήσει την έμπρακτη στήριξη της προσπάθειας της χώρας μας για την περεταίρω θωράκιση των συνόρων.

Αναλυτικά η δήλωση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκου:

Οι ισχυρές μεταναστευτικές πιέσεις που δέχεται η Ελλάδα στα σύνορά της και η συνεχιζόμενη ανοχή που επιδεικνύει η Τουρκία στα κυκλώματα διακίνησης μεταναστών, αποτελούν απειλή για όλη την Ευρώπη. Υπονομεύουν την Εσωτερική της Ασφάλεια. Καταστρατηγούν ευθέως το Διεθνές Δίκαιο.

Φυλάμε αποτελεσματικά τα σύνορα της Ελλάδας που είναι και τα σύνορα της Ευρώπης. Με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο, απέναντι στην εργαλειοποίηση της ανθρώπινης ζωής.

Χρειαζόμαστε τώρα την έμπρακτη στήριξη της Ευρώπης και τη συνεργασία όλων των εταίρων μας. Σε μια περίοδο διεθνών αναταράξεων και απειλών, η μεγάλη Ευρωπαϊκή Οικογένεια οφείλει να αποτελέσει και πάλι πυλώνας σταθερότητας, ασφάλειας και αλληλεγγύης. Αποδεικνύοντας, έτσι, ότι οι αξίες της παραμένουν ισχυρές, αναλλοίωτες και αδιαπραγμάτευτες.

