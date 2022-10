Καστοριά

Καστοριά: σκότωσαν σκύλους με όπλα και βασανιστήρια

Επικηρύχθηκαν οι δράστες. Φρίκη προκαλούν οι αποκαλύψεις για την δολοφονία των άτυχων ζώων και τα σημάδια που δέιχνουν πως νωρίτερα υπέστησαν βασανισμούς.

(εικόνα αρχείου)

Δύο σκυλάκια εντοπίστηκαν νεκρά έξω από τους Μανιάκους Καστοριάς, το Σάββατο.

Ένα μεγαλόσωμο ήταν σε προχωρημένη σήψη και έφερε τραύμα από πυροβολισμό, ενώ ένα μικρόσωμο φαίνεται πως είχε βασανιστικό θάνατο, καθώς ήταν δεμένο σε ένα δέντρο.

Στην περιοχή βρέθηκαν διάσπαρτα και πάρα πολλά κόκαλα και κρανία σκύλων, κάτι που δείχνει ότι στην περιοχή πιθανότατα υπάρχει συγκεκριμένο άτομο που κακοποιεί σκύλους, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Η φιλοζωική οργάνωση Ομοσπονδία Αττικής και Σαρωνικού «Η Κιβωτός του Νώε» έχει ανακοινώσει ότι προσφέρει το ποσό των 1.000 ευρώ για τον εντοπισμό του δράστη της απάνθρωπης πράξης.

