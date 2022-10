Ρεθύμνου

Κακοκαιρία - Αγία Πελαγία: μητέρα δύο παιδιών η γυναίκα που ανασύρθηκε νεκρή

Ποια ήταν η γυναίκα, που εντοπίστηκε νεκρή στην Κρήτη.

Η φονική κακοκαιρία που σάρωσε την Κρήτη, είχε τραγικό απολογισμό δύο νεκρούς, έναν άνδρα και μία γυναίκα.

Ο άνδρας ήταν γνωστός φωτογράφος, πατέρας δύο παιδιών ενώ η γυναίκα που αγνοείτο για 24 περίπου ώρες, ήταν 49 ετών κι εκείνη μητέρα δύο παιδιών.

Τραγική φιγούρα, ο άνδρας της Ευγενίας, που ήταν και εκείνος που την εντόπισε νεκρή να επιπλέει κάτω από σκουπίδια στον ορμίσκο ανατολικά της Αγίας Πελαγίας, μετά από πολύωρη επιχείρηση των πυροσβεστών.

Η κηδεία της θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας στο Τσαλικάκι στις 3:30 το απόγευμα της Δευτέρας 17 Οκτωβρίου.

Το χρονικό

Η άτυχη γυναίκα επέβαινε στο αυτοκίνητο του επίσης αδικοχαμένου Κώστα Βεργάκη, 50 ετών, για να μεταβούν στο σπίτι του προκειμένου να το καθαρίσει καθώς εργαζόταν ως καθαρίστρια. Στη διαδρομή είδαν να φουσκώνουν οι δρόμοι από τα νερά και αποφάσισαν να επιστρέψουν πίσω στο Ηράκλειο. Ωστόσο τα νερά παρέσυραν το όχημα.

Μαρτυρίες λένε ότι εκείνη άνοιξε την πόρτα για να σωθεί. Το αυτοκίνητο του Βεργάκη και εκείνος μέσα "πνιγμένος" εντοπίστηκε σχεδόν αμέσως. Όμως το σώμα της γυναίκας χρειάστηκε να περάσουν 24 ώρες για να εντοπιστεί. Ο σύζυγός της Μιχάλης Σηφάκης παρακαλούσε να βρεθεί ζωντανή. Σήμερα το πρωί όταν εντοπίστηκε βούτηξε ο ίδιος και την είδε όμως λόγω του κυματισμού η σορός της χάθηκε στα φερτά υλικά. Η γυναίκα ήταν μητέρα δύο παιδιών εκ των οποίων το κορίτσι παρακολούθησε συντετριμμένο το πρωί της Κυριακής τις δραματικές έρευνες, τον εντοπισμό και την ανάσυρση της μητέρας του.

Πηγή: neakriti.gr

