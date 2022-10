Κοινωνία

Κρήτη - Κακοκαιρία: Έρευνες για την αγνοούμενη μητέρα δύο παιδιών

Λιγοστεύουν οι ελπίδες για να βρεθεί ζωντανή η γυναίκα, που επέβαινε στο ίδιο αυτοκίνητο με τον 50χρονο που έχασε την ζωή του. “Βιβλική καταστροφή” σε Αγία Πελαγία και Σητεία.

Τραγικός είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από τη φονική κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη, καθώς ένας άνδρας είναι νεκρός και μια γυναίκα, είναι αγνοούμενη.

Ο 53χρονος άνδρας, έχασε τη ζωή του ενώ το όχημά του παρασύρθηκε από τα νερά, ενώ συνεπιβάτιδα του οχήματος ήταν μια 50χρονη, που αγνοείται.

Η 50χρονη Ε.Κ. μόλις αντιλήφθηκε ότι θα εγκλωβιζόταν μέσα στο αυτοκίνητο του άτυχου άνδρα βγήκε από το όχημα κι έκτοτε έχουν χαθεί τα ίχνη της.

Η αγνοούμενη είναι μητέρα δύο παιδιών.

Σε κατάσταση απελπισίας ο σύζυγός της είχε μία επικοινωνία με τον 50χρονο την ώρα που είχε εγκλωβιστεί στο αυτοκίνητο με αποτέλεσμα μόλις ηρέμησε ο καιρός να πάει στην Αγία Πελαγία προκειμένου να βρει την γυναίκα του.

Δυστυχώς, όσο περνούν οι ώρες τόσο μεγαλώνει η αγωνία του ίδιου αλλά και των δύο ανήλικων παιδιών τους.

Ο σύζυγός της, ανέφερε συνταραγμένος από το περιστατικό: «Ήρθαμε με το γιο μου εδώ και προσπαθήσαμε να τους βοηθήσουμε αλλά μέσα στο όχημα βρήκαμε μόνο τον νεκρό άνδρα η γυναίκα μου έλειπε. Μακάρι να είναι ζωντανή αυτό θέλω μόνο». Ο ίδιος συμμετέχει στις έρευνες για τον εντοπισμό της γυναίκας του και όπως λέει μπροστά στην κάμερα, προσεύχεται να βρεθεί ζωντανή. Μαζί έχουν αποκτήσει δύο παιδιά.

Και συμπλήρωσε: «Η σύζυγός μου είχε έρθει το πρωί εδώ με τον άνδρα που βρέθηκε νεκρός για κάποιες εργασίες. Ο άτυχος άνδρας με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων θα αναγκαστούν να φύγουν. Ξαφνικά με πήρε μετά από δύο λεπτά και μου είπε ότι έχουν μπει μέσα στο αυτοκίνητο αλλά δεν πατάει καλά στον δρόμο και να καλέσω βοήθεια μέσω του 112 γιατί δεν είχαν καλό σήμα».

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο Εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Ιωάννης Αρτοποιός, αφού είπε ότι η ένταση του φαινομένου που έπληξε την Κρήτη υπερέβη κάθε πρόβλεψη, επεσήμανε ότι συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της γυναίκας.

Με drones, δύτες και εθελοντές η αναζήτηση

Με κάθε διαθέσιμο μέσο η πυροσβεστική, η ΕΜΑΚ, το λιμενικό, η τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και οι εθελοντές αναζητούν την 50χρονη γυναίκα.

Δύτες «χτένιζαν» όλη την παραλία της Αγίας Πελαγίας προσπαθώντας να βρουν κάποιο ίχνος της ενώ την ίδια ώρα οι υπόλοιποι διασώστες ερευνούν την περιοχή η οποία έχει σκεπαστεί από λάσπες.

Πρόγνωση καιρού: Βροχές και καταιγίδες την Κυριακή

Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού για την Κυριακή, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές τις πρωινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τις Κυκλάδες όπου είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς βροχές τις πρωινές ώρες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φθάσει στα βόρεια τους 20 έως 22 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

