Κακοκαιρία στην Κρήτη: Φωτογράφος και πατέρας δυο παιδιών ο νεκρός στην Αγία Πελαγία

Πώς συνέβη η τραγωδία που σκόρπισε στη θλίψη το νησί.

Σε βαρύ πένθος βυθίστηκε η Κρήτη μετά την είδηση θανάτου ενός άνδρα από την κακοκαιρία που έπληξε το νησί.

Ο 50χρονος Κώστας Βεργάκης, είναι το τραγικό θύμα της φονικής κακοκαιρίας που έπληξε το Ηράκλειο, ενώ η συνεπιβάτισσά του στο όχημα που επέβαινε κατάφερε και βγήκε από το αμάξι κι έκτοτε αγνοούνται τα ίχνη της.

Ο 50χρονος εγκλωβίστηκε μέσα στο όχημα και παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά με αποτέλεσμα το ΙΧ να σφηνώσει στο κανάλι του αντιπλημμυρικού έργου που πραγματοποιεί στην περιοχή ο δήμος Μαλεβιζίου.

Χωρίς αισθήσεις #ανασυρθηκε άνδρας από ΕΙΧ όχημα που παρασύρθηκε στη θάλασσα στην περιοχή Αγίας Πελαγίας Ηρακλείου Κρήτης, ενώ σώα απεγκλωβίστηκε μια γυναίκα επίσης από ΕΙΧ όχημα στην περιοχή Λυγαριά Ηρακλείου #Κρήτη. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 15, 2022

Ο Κώστας Βεργάκης, φωτογράφος στο επάγγελμα είναι γιος του πρώην αντιδημάρχου Ηρακλείου Δημήτρη Βεργάκη, με καταγωγή από το Μεσοχωριό.

Η είδηση βύθισε στο πένθος την οικογένεια και μεγάλο μέρος του νησιού.

Πηγή: neakriti.gr / ekriti.gr

