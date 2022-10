Ηράκλειο

Φονική κακοκαιρία στην Κρήτη - σύζυγος αγνοούμενης: μακάρι να είναι ζωντανή (βίντεο)

Το τηλεφώνημα λίγο πριν παρασυρθεί το όχημά τους από τον χείμαρρο και οι προσευχές να είναι ζωντανή.

Τραγικός είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από τη φονική κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη είναι ένας νεκρός και μία αγνοούμενη γυναίκα.

Ο 53χρονος άνδρας, έχασε τη ζωή του ενώ το όχημά του παρασύρθηκε από τα νερά, ενώ συνεπιβάτιδα του οχήματος ήταν μια 45χρονη, που αγνοείται.

Πραγματοποιούνται έρευνες για τον εντοπισμό της γυναίκας, η οποία είναι μητέρα δύο παιδιών και οι οικείοι της αγωνιούν για τον εντοπισμό της.

Ο σύζυγός της, ανέφερε συνταραγμένος από το περιστατικό: «Ήρθαμε με το γιο μου εδώ και προσπαθήσαμε να τους βοηθήσουμε αλλά μέσα στο όχημα βρήκαμε μόνο τον νεκρό άνδρα η γυναίκα μου έλειπε. Μακάρι να είναι ζωντανή αυτό θέλω μόνο».

Ο ίδιος συμμετέχει στις έρευνες για τον εντοπισμό της γυναίκας του και όπως λέει μπροστά στην κάμερα, προσεύχεται να βρεθεί ζωντανή. Μαζί έχουν αποκτήσει δύο παιδιά.

Και συμπλήρωσε: «Η σύζυγός μου είχε έρθει το πρωί εδώ με τον άνδρα που βρέθηκε νεκρός για κάποιες εργασίες. Ο άτυχος άνδρας με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων θα αναγκαστούν να φύγουν. Ξαφνικά με πήρε μετά από δύο λεπτά και μου είπε ότι έχουν μπει μέσα στο αυτοκίνητο αλλά δεν πατάει καλά στον δρόμο και να καλέσω βοήθεια μέσω του 112 γιατί δεν είχαν καλό σήμα».

