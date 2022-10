Ηράκλειο

Κακοκαιρία στην Κρήτη - Αγία Πελαγία: Drone κατέγραψε το μέγεθος της καταστροφής (βίντεο)

Προκαλεί σοκ η εικόνα της Αγίας Πελαγίας από ψηλά μετά το φονικό και καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας.



Σοκάρουν τα πλάνα από drone από τη βιβλική καταστροφή της Αγίας Πελαγίας, στην Κρήτη. Τα πλάνα πάνω από τη «βομβαρδισμένη» από τη βροχή Αγία Πελαγία κόβουν την ανάσα καθώς δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής.

Η καταστροφή είναι βιβλική στο θέρετρο του Δήμου Μαλεβιζίου όπου ως φαίνεται ο όγκος του νερού που έπεσε σε μόλις 10 λεπτά «έπνιξε» κυριολεκτικά την περιοχή. Ο Δήμος Μαλεβιζίου μετρά τις περισσότερες πληγές όπως και η Σητεία με τη διαφορά ότι στην Αγία Πελαγία υπάρχει νεκρός και αγνοούμενη.

Από τα πλάνα φαίνεται ότι πλημμύρισαν σπίτια, καταστήματα, δρόμοι, εξαφανίστηκε η ούτως ή άλλως στενή παραλία της περιοχής ενώ αυτοκίνητα παρασύρθηκαν και βρέθηκαν στη θάλασσα.





