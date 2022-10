Λασιθίου

Κρήτη: Καπετάνιος βρέθηκε μαχαιρωμένος μέσα σε βάρκα

Στην βάρκα βρέθηκε επίσης αιμόφυρτος ένας 65χρονος, με τραύματα στο κεφάλι και στα χέρια, από σπασμένο γυαλί.

Μυστήριο το μεσημέρι της Δευτέρας στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, όπου δύο άτομα βρέθηκαν σοβαρά τραυματισμένα μέσα σε βάρκα.

Όπως μεταδίδει τοπικό μέσο ενημέρωσης, όλα συνέβησαν λίγο μετά τη 1:30 το μεσημέρι της Δευτέρας όταν οι Αρχές του Αγίου Νικολάου κλήθηκαν να παραλάβουν έναν καπετάνιο, ηλικίας 55 ετών, ο οποίος βρέθηκε μαχαιρωμένος μέσα σε βάρκα στο λιμάνι.

Επί τόπου έσπευσαν στο σημείο διασώστες του ΕΚΑΒ οι οποίοι παρέλαβαν τον άτυχο καπετάνιο και με συνοδεία περιπολικού για να ανοίγει τον δρόμο τον μετέφεραν εσπευσμένα στο Νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου.

Παράλληλα όταν έφτασαν εκεί διαπίστωσαν ότι ακόμα ένα άτομο, ηλικίας 65 ετών, έφερε θλαστικά τραύματα στο κεφάλι και τα χέρια πιθανότατα από σπασμένο μπουκάλι. Πλήρωμα του ΕΚΑΒ μετέφερε και τον 65χρονο στο Νοσοκομείο.

Την ίδια ώρα έχει σημάνει συναγερμός σε Λιμενικό και Αστυνομία με τις Αρχές να διεξάγουν έρευνα αναφορικά με τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το διπλό αιματηρό περιστατικό.

Πηγή: cretapost.gr

