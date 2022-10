Θεσσαλονίκη

Πτώση φοιτητή στο ΑΠΘ: Πώς εξελίσσεται η υγεία του - Το μήνυμα του Κοσμήτορα

Κλειστή η Νομική μετά την πτώση του φοιτητή από το παράθυρο. Συγκέντρωση φοιτητών στην πρυτανεία του ΑΠΘ.

Δεν θα πραγματοποιηθούν σήμερα τα μαθήματα στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ, μετά την πτώση του φοιτητή από παράθυρο δευτέρου ορόφου την ώρα του μαθήματος.

Να σημειωθεί ότι καθόταν σε περβάζι επειδή δεν υπήρχαν ελεύθερα καθίσματα και οι φοιτητές που παρακολουθούσαν το μάθημα ήταν υπεράριθμοι λόγω συγχώνευσης τμημάτων.

Ο 19χρονος φέρει κάταγμα στον καρπό του δεξιού χεριού, όπου του τοποθετήθηκε νάρθηκας και ρωγμώδες κάταγμα στην κνήμη του δεξιού ποδιού, που εκτιμάται από τους γιατρούς, πιθανώς για την τοποθέτηση νάρθηκα.

Μετά την ολοκλήρωση των απεικονιστικών, νευρολογικών και άλλων εξετάσεων που του έγιναν χθες και οι οποίες ήταν «καθαρές», ο φοιτητής εισήχθη για προληπτικούς λόγους στη Δ’ Χειρουργική Κλινική του ΑΠΘ του νοσοκομείου Παπανικολάου, με διευθυντή τον καθηγητή Σταμάτη Αγγελόπουλο.

Ο κοσμήτορας της Νομική Σχολής, Παναγιώτης Γκλαβίνης, έστειλε μήνυμα στους φοιτητές του, με το οποίο τους διαβεβαιώνει ότι ο ίδιος και το προσωπικό της Σχολής κάνουνε ό,τι περνάει από το χέρι τους για να διασφαλιστούν οι καλύτερες συνθήκες φοίτησης.

Στις 12 το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας από φοιτητές στην πρυτανεία του ΑΠΘ. Θα διαμαρτυρηθούν για την υποστελέχωση των πανεπιστημίων η οποία, όπως καταγγέλλουν, είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του συμφοιτητή τους.

Το μήνυμα του κοσμήτορα της Νομικής Σχολής

«Αγαπητές και αγαπητοί μας,

Σας γράφω για να σας ανακοινώσω ότι ο συμφοιτητής σας είναι, ευτυχώς, καλά στην υγεία του. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται με ελαφρά τραύματα, βρίσκεται στα χέρια των καλύτερων συναδέλφων μας ιατρών καθηγητών και δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο.

Αύριο Τετάρτη 19 Οκτωβρίου δεν θα γίνουν μαθήματα όλη την ημέρα, ούτε με φυσική παρουσία στη Σχολή, ούτε διαδικτυακά, δεδομένου του γεγονότος που συνέβη σήμερα, το οποίο -τύχη αγαθή- δεν είχε τις τραγικές συνέπειες που θα μπορούσε να έχει.

Αυτό που θέλω να σας διαβεβαιώσω είναι ότι τόσο εγώ όσο και όλο το προσωπικό της Σχολής μας κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να σας διασφαλίσουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες φοίτησης.

Ο Κοσμήτορας

Παναγιώτης Γκλαβίνης»





