Ηράκλειο

Ηράκλειο: πολύτεκνος πατέρας βίαζε την 7χρονη κουνιάδα του!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τις φρικαλεότητες που βίωνε μέσα στο σπίτι όσο επίσης στο αυτοκίνητο, σε αποθήκες και χωράφια, από 7 ετών εκμυστηρεύτηκε στη δασκάλα της η ανήλικη.

Ένα ακόμη ανατριχιαστικό περιστατικό σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικου, καταγγέλθηκε στην Κρήτη.

Πιο συγκεκριμένα, στις αρχές του 2022 μία μαθήτρια δημοτικού σχολείου στο Ηράκλειο αποφάσισε να ανοίξει την καρδιά της στη δασκάλα της μετά από προτροπή συμμαθήτριάς της.

Το κοριτσάκι αποκάλυψε τον εφιάλτη που βίωνε από 7 ετών, απ’ όταν ήταν δηλαδή μαθήτρια α’ τάξης δημοτικού, είχε πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από τον άνδρα της ετεροθαλούς αδερφής της τόσο μέσα στο σπίτι όσο επίσης στο αυτοκίνητο, σε αποθήκες και χωράφια.

Πρόκειται για 45χρονο Ηρακλειώτη, πολύτεκνο μάλιστα πατέρα, ο οποίος πρόσφατα καταδικάστηκε ομόφωνα από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λασιθίου σε συνολική ποινή κάθειρξης 18 ετών και 9 μηνών, κατά συγχώνευση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το κοριτσάκι αντιμετωπίζει μαθησιακές δυσκολίες, έχει οριακή νοημοσύνη, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, και τους τελευταίους μήνες πριν βρει τη δύναμη να μιλήσει, είχε αλλάξει συμπεριφορά, γεγονός που δεν είχε περάσει απαρατήρητο από τη δασκάλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα, το παιδί ξέσπαγε με το παραμικρό σε κλάματα, ενώ «βρεχόταν» στο καρεκλάκι του, μέσα στην τάξη.

Ο 45χρονος αρνήθηκε τις αποδιδόμενες κατηγορίες και υποστήριξε ότι το κοριτσάκι πιθανότητα θέλησε να εκδικηθεί με αυτόν τον τρόπο επειδή την είχε μαλώσει η αδερφή της για «ανάρμοστη συμπεριφορά».

Πηγή: cretalive.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ίλιον: εξωσχολικοί μαχαίρωσαν πατέρα μέσα σε δημοτικό σχολείο (βίντεο)

Αγρίνιο - Ασέλγεια σε 4χρονο: ο 28χρονος, η ζωγραφιά και η “κάλυψη” της μάνας

Τροχαίο - Ακράτα: ζευγάρι οι νεκροί της φονικής καραμπόλας (εικόνες)