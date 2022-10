Ηράκλειο

Ενδοοικογενειακή βία - Μάλια: Χτύπησε την γυναίκα του μετά από καβγά

Τι κατήγγειλε η γυναίκα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής για το περιστατικό.

Αναστάτωση προκλήθηκε στα Μάλια μετά τον «τρικούβερτο» καυγά μεταξύ ενός ζευγαριού.

Σύμφωνα με πληροφορίες,το ζευγάρι είχε έντονη λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ του με αποτέλεσμα ο άνδρας να καταλήξει να χτυπήσει με τα χέρια του τη σύζυγο του στο πρόσωπο.

Πρόκειται για μία πολίτη με καταγωγή από την Ουκρανία, 51 ετών, και τον Έλληνα σύζυγο της ηλικίας 63 ετών, οι οποίοι ζουν στα Μάλια όπου και συνέβη το περιστατικό.

Αμέσως μετά το επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας η 51χρονη μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου και κατήγγειλε τον σύζυγο της.

Ο ίδιος πήγε μόνος του και παραδόθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου όπου κρατείται και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με την Δικαιοσύνη.

