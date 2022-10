Κοζάνη

Κοζάνη: Αγέλη λύκων σκότωσε 50 πρόβατα - Σε απόγνωση ο κτηνοτρόφος (εικόνες)

Πολλά άλλα πρόβατα έχουν τραυματιστεί σοβαρά από τα δόντια των λύκων και πιθανότατα θα υποκύψουν τις επόμενες ώρες και ημέρες.

Θλίψη και απόγνωση για τον κτηνοτρόφο στην Οινόη Κοζάνης, δεκάδες πρόβατα του οποίου κατασπαράχθηκαν από αγέλη λύκων.

Όπως λέει ο άτυχος κτηνοτρόφος, περίπου 50 πρόβατα «χάθηκαν» από τις δολοφονικές δαγκωνιές των λύκων, ενώ πολλά άλλα έχουν πληγωθεί στους πνεύμονες ή στον λαιμό τους και έχουν τρύπες από τα δόντια των σαρκοφάγων ζώων που τους επιτέθηκαν.

«Περίπου 20 είναι τα τραυματισμένα πρόβατα» είπε στο flashtv, ο κτηνοτρόφος Λορέντζος Παπαδόπουλος ο οποίος έφτασε στην στάνη και αντίκρισε την φρίκη με τα ζώα του νεκρά.

Ο κτηνοτρόφος είναι σε απόγνωση και ζητά στήριξη από την Πολιτεία αναφέροντας μάλιστα ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που λύκοι σκοτώνουν ζώα του.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, είχε κάνει σημαντικές δαπάνες για να μεγαλώσει τα πρόβατα που χάθηκαν, εν μέσω της οικονομικής κρίσης που έχει εκτοξεύσει τις δαπάνες για τις ζωοοτροφές και όλα τα άλλα εφόδια που απαιτούνται.

