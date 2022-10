Εύβοια

Νοσοκομείο Χαλκίδας: Έπιασαν διαρρήκτη στα “πράσα”

Άνδρας προσπάθησε να διαρρήξει ένα από τα γραφεία του προσωπικού αλλά πιάστηκε στην "φάκα".



Απόπειρα διάρρηξης σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 22 Οκτωβρίου στο νέο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο μετά τις 22.30 το βράδυ, ένας άνδρας, αφού εισήλθε εντός του Νοσοκομείου Χαλκίδας, προσπάθησε να διαρρήξει ένα από τα γραφεία του προσωπικού.

Ο άνδρας έγινε άμεσα αντιληπτώς από τους άνδρες φύλλαξης του Νοσοκομείου, οι οποίοι άμεσα τον ακινητοποίησαν και κάλεσαν την Αστυνομία.

Αστυνομικοί της ασφάλειας Χαλκίδας, βρέθηκαν στο σημείο όπου συνέλαβαν τον δράστη και τον οδήγησαν την Ασφάλεια στα πλαίσια του αυτοφώρου.

