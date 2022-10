Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: αγνοείται ταξιτζής μαζί με το ταξί του (βίντεο)

Ανησυχία για την τύχη του άνδρα που είχε επινοικιάσει το ταξί του, αλλά και για το ίδιο το όχημα, εκφράζει ο ιδιοκτήτης του, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα”.

Κραυγή αγωνίας για την τύχη του άνδρα στον οποίο έχει επινοικιάσει το ταξί του, βγάζει ο κ. Άνθιμος Σαχπάζης από την Θεσσαλονίκη, καθώς όπως αναφέρει για τουλάχιστον μία εβδομάδα δεν υπάρχουν ίχνη του οδηγού ούτε του ταξί.

Όπως είπε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 ο κ. Σαπχάζης, συνεργάζεται με τον άνδρα τους τελευταίους 4 μήνες.

Ανέφερε ότι «7 μέρες είναι κλειστό το τηλέφωνο του. Τον ψάχνουμε μην τον βρούμε σε κάποια πιάτσα, δεν τον έχουμε δει πουθενά. Ανησύχησα από την Δευτέρα».

«Είναι επικίνδυνο το επάγγελμα μας, όλα τα σενάρια είναι στο τραπέζι», είπε ο ιδιοκτήτης του ταξί, σημειώνοντας «έχουμε ψάξει μια εβδομάδα τώρα, δεν τον βρίσκουμε πουθενά. Ψάξαμε με την Αστυνομία και στο σπίτι που έχει δηλώσει ότι μένει και δεν βρέθηκε τίποτα»

«Έχουμε υπογράψει συμβόλαιο, ξέρω τα στοιχεία του, είναι κάτω από 35 ετών και ελεύθερος», ανέφερε ο ιδιοκτήτης του ταξί.

