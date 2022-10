Αιτωλοακαρνανία

Αιτωλοακαρνανία: Νεκρός αγνοούμενος που καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του

Τραγικό τέλος είχε ένας άνδρας που βρέθηκε νεκρός καταπλακωμένος από το τρακτέρ του, από συγγενείς του που τον αναζητούσαν.

(εικόνα αρχείου)

Τραγικό τέλος για 62χρονο, ο οποίος βρέθηκε νεκρός καταπλακωμένος από το αγροτικό του μηχάνημα.

Οι συγγενείς του τον αναζητούσαν από το μεσημέρι της Τετάρτης, οπότε και έφυγε για δουλειές, όμως δεν είχε δώσει σημεία ζωής.

Αργά το βράδυ οι αστυνομικοί και η ομάδα ΟΠΚΕ που συμμετείχαν στην έρευνα για τον εντοπισμό του, τον βρήκαν καταπλακωμένο από το τρακτέρ του.

Σε tweet της η Πυροσβεστική υπηρεσία αναφέρει:

"Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε από ένα τρακτέρ, ένας άνδρας στο Αγρίνιο στην περιοχή Λεπενού.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, πρόκειται για έναν 62χρονο άνδρα.

Στο σημείο έσπευσαν 6 Πυροσβέστες με 3 οχήματα".

Ολοκληρώθηκε απεγκλωβισμός άνδρα χωρίς αισθήσεις μετά από ανατροπή γεωργικού ελκυστήρα στην περιοχή Λεπενού Αγρινίου. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 27, 2022

Πριν από μερικές ημέρες πάλι από ανατροπή τρακτέρ είχε χάσει την ζωή του ένας ακόμη αγρότης, στο νομό.

Πηγή: tempo24.news

