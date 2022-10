Λάρισα

Τύρναβος: Viral ο μαθητής που επισκευάζει θρανία στα κενά (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το γύρο του διαδικτύου κάνουν οι φωτογραφίες μαθητή των ΕΠΑΛ Τυρνάβου, ο οποίος στα κενά επισκευάζει θρανία.

Θαυμασμό προκαλεί μαθητής των ΕΠΑΛ Τυρνάβου, ο οποίος στα κενά των μαθημάτων του, επισκευάζει θρανία.

Ο Παύλος Κατσιούρας είναι μαθητής της Α τάξης στο 1ο ΕΠΑΛ Τυρνάβου. Όπως εξηγεί ο ίδιος ο καθηγητής του, ο Δημήτρης Σακατζής απευθύνθηκε ο ίδιος ο μαθητής σ’ εκείνον και του ζήτησε στο κενό του να επισκευάζει τα θρανία που είχαν κάποιο πρόβλημα στο σχολείο. Αναφέρει χαρακτηριστικά: «Μόνος του με έπιασε και μου είπε πως μπορεί και ξέρει να το κάνει. Είδε ότι τρέχουμε όλη μέρα να διατηρήσουμε και να κάνουμε καλύτερο το σχολείο. Υπάρχουν και αυτά τα ΕΠΑΛ».

Ο νεαρός προτίμησε στο κενό του να κάνει κάτι δημιουργικό και χρήσιμο χωρίς να σκέφτεται ότι ξοδεύει τον ελάχιστο ελεύθερό του χρόνο ενώ θα μπορούσε να τον εκμεταλλευτεί διαφορετικά όπως πολλά παιδιά στην ηλικία του.

Μακάρι να βρει μιμητές…

Πηγή: onlarissa.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Άγριο έγκλημα στη Θεσσαλονίκη: Πατέρας ύποπτος για το θάνατο του γιου του (βίντεο)

Σεξουαλική επίθεση: Μποξέρ ο ανήλικος που καταγγέλλει ταγματάρχη

Μητσοτάκης και Σολτς στην Ακρόπολη (εικόνες)