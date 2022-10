Θεσσαλονίκη

Πυροβολισμοί με τραυματίες στη Θεσσαλονίκη

Σκηνές "Φαρ Ουέστ" στη Θεσσαλονίκη. Πιστολίδι σε κεντρικό δρόμο με δύο τραυματίες.

Επεισόδιο με πυροβολισμούς, κατά το οποίο τραυματίστηκαν δύο αλλοδαποί από πυροβόλο όπλο, σημειώθηκε τα ξημερώματα στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι δύο τραυματίες, υπήκοοι Τυνησίας, εντοπίστηκαν στην οδό Κωνσταντινουπόλεως στον Δενδροπόταμο.

Ο πρώτος 27 ετών έφερε τραύματα στην πλάτη του, ενώ ο δεύτερος 25 ετών στο πόδι του.

Διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης (ΑΧΕΠΑ και Γ. Γεννηματάς, αντίστοιχα), όπου νοσηλεύονται.

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για τα αίτια και τις συνθήκες του επεισοδίου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

