Ρόδος: Πυροβόλησε 17χρονο για τα μάτια μιας κοπέλας

Τα όπλα για τα μάτια μιας κοπέλας βγήκαν μεταξύ δύο νεαρών.

Για τα μάτια μίας κοπέλας κατηγορείται 19χρονος Ρομά ότι πυροβόλησε εναντίον 17χρονου με αποτέλεσμα να παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη, κατηγορούμενος για απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν από την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα σε περιοχή επί της Ρόδου Καλλιθέας όπου διαμένουν οι δύο Ρομά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο νεαροί έχοντας προσωπικές διαφορές μεταξύ τους που αφορούσαν μία κοπέλα, στις 18 Οκτωβρίου ο 19χρονος Ρομά φέρεται να έβαλε με κυνηγητικό όπλο εναντίον 17χρονου ημεδαπού.

Μετά την καταγγελία που έγινε στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου, αστυνομικοί χθες εξιχνίασαν την υπόθεση και σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος του 19χρονου φερόμενου ως δράστη, ο οποίος δεν συνελήφθη λόγω παρέλευσης των χρονικών ορίων του αυτοφώρου.

