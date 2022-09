Καβάλα

Δολοφονία στην Καβάλα: Πατέρας δύο παιδιών το θύμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με καραμπίνα εκτέλεσαν τον άνδρα, στον οποίο έστησαν καρτέρι θανάτου. Μαρτυρίες και υλικό από κάμερες συγκεντρώνουν οι αστυνομικοί.

Προσωπικές διάφορες φαίνεται ότι κρύβονται πίσω από την ενέδρα θανάτου στη Χρυσούπολη Καβάλας, με θύμα τον 52χρονο άνδρα, πατέρα δύο παιδιών, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των Αρχών.

Οι έρευνες της Αστυνομίας, στρέφονται στο οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον του θύματος, σε μια προσπάθεια να διαπιστωθεί εάν ο άνδρας είχε ανοιχτές διαφορές, που λειτούργησαν ως κίνητρο για την δολοφονική επίθεση στην Καβάλα.

Οι άγνωστοι δράστες είχαν στήσει καρτέρι έξω από το εργοστάσιο μαρμάρου στο οποίο εργαζόταν ο 52χρονος και όταν εκείνος έφτασε στο σημείο λίγο μετά τις 05:30, άνοιξαν πυρ με κυνηγετική καραμπίνα, τραυματίζοντας τον θανάσιμα.

Η Αστυνομία που ερευνά την υπόθεση, συγκεντρώνει μαρτυρίες, καθώς στο εργοστάσιο φαίνεται ό,τι υπήρχαν εργάτες. Οι πυροβολισμοί ακούστηκαν από τους εργάτες μέσα στο μαρμαράδικο αλλά δεν έδωσαν σημασία.

Παράλληλα οι αρχές αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, που ενδεχομένως είχαν καταγράψει τις κινήσεις των δραστών.

Το θύμα είχε δύο παιδιά, το ένα εκ των οποίων πέρασε στην Ιατρική.

Η σύζυγός του αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα.

Ειδήσεις σήμερα:

Στέγη - Κυκλάδες: Δάσκαλοι μένουν σε... σχολεία και κάμπινγκ! (βίντεο)

Τροχαίο: Νεκρός οδηγός σε μετωπική σύγκρουση οχημάτων (εικόνες)

Εύβοια: Θρήνος για το μωράκι που πέθανε από ηλεκτροπληξία