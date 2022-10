Χανιά

28η Οκτωβρίου - Χανιά: Μαμά και μωρό παρέλασαν με παραδοσιακές φορεσιές (εικόνες)

Η νεαρή μητέρα, έκλεψε τις εντυπώσεις καθώς παρέλασε κρατώντας στην αγκαλιά της το μωράκι της.

Μια τρυφερή και άκρως συγκινητική στιγμή, απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός στην παρέλαση για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου στα Χανιά.

Πιο συγκεκριμένα, μια νεαρή γυναίκα, ντυμένη με την παραδοσιακή στολή της Κρήτης συμμετείχε στην παρέλαση με τον Μουσικοχορευτικό Όμιλο Χανίων “Aροδαμός” στον οποίο ανήκει, είχε αγκαλιά το μωράκι της.

Το πιτσιρίκι, μια γλυκύτατη μπέμπα, έκλεψε φυσικά τις εντυπώσεις, καθώς και αυτό – όπως ορίζει το… πρωτόκολλο – ήταν ντυμένο με παραδοσιακή ενδυμασία.

