Μεσαρά: Συμπέθεροι κηδεύτηκαν με μια μέρα διαφορά

Βαρύ πένθος για τον άνδρα που έχασε τη μητέρα και τον πεθερό του μέσα σε λίγες μέρες.

Το πένθος για την οικογένεια του Δευκαλίωνα Μανασσάκη είναι μεγάλο, αφού ο μεσαρίτης εκπαιδευτικός αποχαιρετάει σήμερα, ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου τον πατέρα της συζύγου του Αντιγόνης, Γιώργο Δαμιανάκη ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 86 ετών.

Σύμφωνα με το "Διαsosτε", μόλις χθες ο κ. Μανασσάκης είπε το τελευταίο αντίο στην 90χρονη μητέρα του Αθηνά η οποία ήταν συνταξιούχος δασκάλα και κηδεύτηκε στις Μοίρες.

Το «τελευταίο αντίο» θα ακουστεί σήμερα Παρασκευή, στις 3 το μεσημέρι, στον Άγιο Ιωάννη Φαιστού, από όπου καταγόταν και ο εκλιπών, στον ομώνυμο Ιερό Ναό.

Το πένθος για την οικογένεια είναι μεγάλο ενώ σημειώνεται ότι ο Γιώργος Δαμιανάκης ήταν εξαιρετικά αγαπητός στην περιοχή καθώς υπήρξε δάσκαλος για πολλούς κατοίκους της Μεσαράς.

