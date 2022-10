Ηλεία

Ηλεία: Του “σήκωσαν” το σπίτι μέσα σε δυο ώρες

Μέσα σε δύο ώρες πρόλαβαν να «σηκώσουν» τα πολύτιμα αντικείμενα οι δράστες της διάρρηξης.

Λιγότερο από δύο ώρες απουσίασε ένας ηλικιωμένος από το σπίτι του στη Ζαχάρω προχθές το βράδυ και έδρασαν οι “ποντικοί” που του το άδειασαν.

Οι δράστες παραβίασαν το παράθυρο του μπάνιου για να μπουν στο σπίτι και το έκαναν άνω - κάτω.

Οι δράστες κατάφεραν να πάρουν χρήματα που είχε ο ιδιοκτήτης, κοσμήματα, δύο ακριβά κινητά τηλέφωνα και ένα λάπτοπ, καθώς επίσης ρούχα και παπούτσια, είδη κλινοσκεπής και οικιακές συσκευές.

Η συνολική αξία των κλοπιμαίων φτάνει τις 15.000 ευρώ.

Πηγή: ilialive.gr

