Χανιά: Τουρίστας πέθανε κολυμπώντας

Ερευνώνται τα αίτια του θανάτου του άνδρα, που παρά τις προσπάθειες, δεν σώθηκε.

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε από τη θαλάσσια περιοχή του Πλατανιά Χανίων ένας άνδρας, ο οποίος παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, τελικά, έχασε τη ζωή του.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, πρόκειται για Σκανδιναβό τουρίστα που διαμένει στην περιοχή, ο οποίος εντοπίστηκε από λουόμενους που άμεσα ενημέρωσαν τις Αρχές και το ΕΚΑΒ.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι από την πρώτη στιγμή πολίτες και αργότερα διασώστες προσπάθησαν να επαναφέρουν τον άνδρα, ηλικίας 70 έως 75 ετών, όμως ανεπιτυχώς. Τα ακριβή αίτια θανάτου θα διερευνηθούν ιατροδικαστικά.

