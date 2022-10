Ηράκλειο

Ηράκλειο: νοικάρης χτύπησε ζευγάρι γιατί δεν του έδιναν δανεικά

Στγμές τρόμου έζησε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, όταν του επιτέθηκε ο ενοικιαστής του σπιτιού τους.

Εφιαλτικές στιγμές έζησε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι στην Κρήτη, όταν δέχτηκε επίθεση από τον ενοικιαστή του σπιτιού του.

Πιο συγκεκριμένα, το απίστευτο περιστατικό βίας, συνέβη το βράδυ του Σαββάτου στο Ηράκλειο, όταν ο 31χρονος άνδρας πήγε στο σπίτι των ιδιοκτητών του δωματίου που ενοικίαζε στο Ηράκλειο για να τους ζητήσει δανεικά.

Ο 83χρονος και η 84χρονη σύζυγός του αρνήθηκαν, ζητώντας του παράλληλα και τα αρκετά ενοίκια που τους όφειλε.

Ο 31χρονος άρχισε να καυγαδίζει μαζί τους ενώ στη συνέχεια τους επιτέθηκε χτυπώντας τους στο κεφάλι και στο σώμα.

Όταν έφυγε από το σπίτι, το ηλικιωμένο ζευγάρι ειδοποίησε το ΕΚΑΒ και οι διασώστες τους μετέφεραν σε νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε στην αστυνομία με τις αρχές να εντοπίζουν την Κυριακή και να συλλαμβάνουν τον 31χρονο ο οποίος κατηγορείται για πρόκληση σωματικών βλαβών.

Ο 31χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα που του άσκησε ποινικές διώξεις ενώ τον παρέπεμψε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Δικαστήριο τη Δευτέρα.

Πηγή: cretapost.gr

