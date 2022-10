Λασιθίου

Αγία Φωτιά - Διασώστρια: σκάψαμε 1,5 μέτρο για να βρούμε τη γυναίκα (βίντεο)

Για την τραγωδία στην Αγία Φωτιά Λασιθίου, μίλησε η Υπεύθυνη εθελοντών Σαμαρειτών του ΕΕΣ, Μαρίνα Δρακωνάκη. Σε ποια κατάσταση εντοπίστηκε το 10χρονο αγοράκι.

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Κρήτης με την τραγωδία που συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα Κυριακή 30 Οκτωβρίου σε ξενοδοχείο στην Αγιά Φωτιά στο Λασίθι.

Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της, το 10χρονο αγοράκι της τραυματίστηκε στα άκρα και ο 51 ετών πατέρας δεν μπορεί ακόμη να πιστέψει ότι το τελευταίο βράδυ των διακοπών τους θα συνέβαινε τέτοια τραγωδία.

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, μίλησε η Μαρίνα Δρακωνάκη, Υπεύθυνη εθελοντών Σαμαρειτών ΕΕΣ Ιεράπετρας, για την τεράστια επιχείρηση απεγκλωβισμού και διάσωσης που πραγματοποιήθηκε μετά την αποκόλληση βράχου από την πλαγιά του βουνού και την πτώση του πάνω σε συγκρότημα ενοικιαζόμενων δωματίων κοντά στην παραλία.

"Ήταν αρκετά δύσκολο να εντοπιστούν γιατί το δωμάτιο είχε ισοπεδωθεί πλήρως. Χρειάστηκε να σκάβουν πολλές ώρες για να εντοπιστεί η άτυχη κυρία", είπε αρχικά η διασώστρια στον ΑΝΤ1.

Όπως είπε η διασώστρια, χρειάστηκε να σκάψουν 1,5 μέτρο για να μπορέσουν να απεγκλωβίσουν τη γυναίκα που έχασε τη ζωή της κάτω από τα ερείπια.

Σχετικά με το παιδί, που διασώθηκε όπως ανέφερε δεν ήταν τόσο δύσκολο να το προσεγγίσουν και "είχε καταπλακωθεί από τη μέση και κάτω, το πόδι του είχε εκδορές και τραύματα, όμως απεγκλωβίστηκε επιτυχώς πολύ γρήγορα".

"Βρισκόταν στο δωμάτιο με τον πατέρα του, που ήταν και εκείνος που κάλεσε το 112. Είχε τις αισθήσεις του καθόλη τη διάρκεια της διάσωσης, καταπλακώθηκε το πόδι του", ανέφερε η Μαρίνα Δρακωνάκη.

