Κατολίσθηση σε ξενοδοχείο στην Κρήτη: Πώς συνέβη η οικογενειακή τραγωδία (εικόνες)

Η τραγική ειρωνεία για την οικογένεια που έχασε τη μητέρα και σύζυγο. Συγκλονίζουν οι περιγραφές των διασωστών στον ΑΝΤ1. Σοκάρουν οι εικόνες από τον τόπο της τραγωδίας.

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Κρήτης με την τραγωδία που συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακή 30 Οκτωβρίου σε ξενοδοχείο στην Αγιά Φωτιά στο Λασίθι.

Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της, το 10χρονο αγοράκι της τραυματίστηκε στα άκρα, ενώ άγιο είχε ο πατέρας του παιδιού και σύζυγος της άτυχης γυναίκας ο οποίος γλίτωσε τα χειρότερα έχοντας υποστεί μονάχα γρατζουνιές.

Το παιδί αναμένεται να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο σήμερα μετά από μια σειρά από εξετάσεις στις οποίες αναμένεται να υποβληθεί. Το παιδί έχει υποστεί κάταγμα στο αριστερό πόδι καθώς του έγιναν και ράμματα στο πρόσωπο.

Η τραγική ειρωνεία είναι ότι η οικογένεια από τη Σλοβενία περνούσε το τελευταίο βράδυ των διακοπών τους στην Κρήτη, ωστόσο ο θάνατος παραμόνευε και τους είχε στήσει καρτέρι.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η τραγωδία σημειώθηκε όταν ένας τεράστιος βράχος και άλλοι μικρότεροι είχαν αποκολληθεί και είχαν κατρακυλήσει από το λόφο και είχαν γκρεμίσει το ανατολικότερο τμήμα συγκροτήματος ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων, λίγα μέτρα από την φημισμένη παραλία της περιοχής. Οι εικόνες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας από το σημείο προκαλούν ανατριχίλα.

Οι βράχοι και τα μπάζα είχαν καταπλακώσει ένα ζευγάρι τουριστών και το 9χρονο αγοράκι τους. Σε πολύ σύντομο χρόνο κινητοποιήθηκαν όλες οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας από το Νομό Λασιθίου και η 3η ΕΜΑΚ από το Νομό Ηρακλείου, επιχειρώντας με 50 πυροσβέστες και 20 πυροσβεστικά οχήματα να ξεθάψουν κάτω από τα μπάζα τους τρείς Σλοβένους επισκέπτες.

Ο δε τομέας ΕΚΑΒ Ιεράπετρας είχε κινητοποιήσει 4 ασθενοφόρα για να παραλάβει και να διακομίσει τους ανθρώπους που είχαν καταπλακωθεί κάτω από τα συντρίμμια.

Διασώστρια: Το δωμάτιο που βρισκόταν η μητέρα ισοπεδώθηκε πλήρως

Για δύσκολη και πολύωρη επιχείρηση έκανε λόγο μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» η Υπεύθυνη Σώματος Εθελοντών ΕΕΣ Ιεράπετρας Μαρίνα Δρακωνάκη. Όπως είπε ειδοποιήθηκαν περίπου στη 1 μετά τα ξημερώματα και η επιχείρηση ολοκληρώθηκε στις 6 το πρωί.

Το παιδί βγήκε αρκετά γρήγορα, όπως είπε, είχε την συνείδησή του καθ’ όλη την διάρκεια της επιχείρησης, επικοινώνησε άμεσα και βρέθηκε πολύ γρήγορα. Είχε καταπλακωθεί το πόδι του και χρειάστηκε μεγάλη προσοχή για τον απεγκλωβισμό του, σύμφωνα με την κ. Δρακωνάκη, ενώ για το δωμάτιο που βρισκόταν η μητέρα, σημείωσε ότι ισοπεδώθηκε πλήρως, δεν υπάρχει τίποτα πλέον που να θυμίζει ότι ήταν δωμάτιο προηγουμένως, υπογράμμισε.

«Κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε κανείς να το προβλέψει»

«Είμαστε σοκαρισμένοι από το τραγικό αυτό γεγονός που δεν θα μπορούσε να προβλεφθεί από κανέναν» δήλωσε ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ιεράπετρας Γιώργος Βαρδάκης.

Όπως ανέφερε ο κ. Βαρδάκης, ο βράχος που αποκολλήθηκε και έπεσε σε συγκρότημα περίπου 15 ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων, προκάλεσε καταστροφές σε δυο διαμερίσματα και τίποτα δεν προμήνυε ένα τέτοιο τραγικό γεγονός.

«Στην περιοχή κάθε χρόνο κάνουν τις διακοπές τους χιλιάδες επισκέπτες και είναι από τις δημοφιλέστερες στον τόπο μας. Μέχρι και σήμερα τέλη Οκτώβρη έχει επισκεψιμότητα και αυτό που συνέβη έχει προκαλέσει μεγάλη θλίψη» πρόσθεσε ο κ. Βαρδάκης που ανέφερε ότι στην περιοχή υπάρχει ένας βράχος που συχνά ακούγεται ότι είναι επικίνδυνος «όμως το περιστατικό δεν σημειώθηκε σε αυτό το σημείο. Εκεί που έγινε η αποκόλληση του βράχου, δεν υπήρχε καμία ένδειξη οποιασδήποτε επικινδυνότητας» τόνισε ο κ. Βαρδάκης που από κατοίκους της περιοχής ενημερώθηκε ότι η άτυχη γυναίκα η οποία καταπλακώθηκε, θα αναχωρούσε σήμερα με την οικογένεια της, ολοκληρώνοντας τις διακοπές της.

Ο Ευθύμιος Λέκκας, από την πλευρά του δήλωσε στον ΑΝΤ1 ότι, πιθανή αιτία της αποκόλλησης να ήταν οι έντονες βροχές που έπληξαν την περιοχή προ 10 περίπου ημερών.

