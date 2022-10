Λασιθίου

Αγία Φωτιά: “Φταίνε” οι πλημμύρες για τον φονικό βράχο - Το 2010 είχε “εμβολίσει” σπίτι

Φόβος επικρατεί στην περιοχή. Αν αποκολληθεί ένας μεγάλος όγκος που βρίσκεται στο σημείο και κατρακυλήσει στην πλαγιά όπως το βράδυ του Σαββάτου τότε κινδυνεύει ολόκληρος ο οικισμός, λένε οι κάτοικοι.

Σε κατάσταση σοκ βρίσκονται οι κάτοικοι στην περιοχή της Αγίας Φωτιάς μετά τη νυχτερινή τραγωδία με την αποκόλληση βράχου που καταπλάκωσε ενοικιαζόμενο διαμέρισμα από το οποίο κατάρρευση η ταράτσα και σκότωσε μια 45χρονη γυναίκα από την Τσεχία η οποία κοιμόταν στο κρεβάτι της με τον γιο της να βρίσκεται δίπλα και τον έντρομο σύζυγο να παρακολουθεί μέσα στο δωμάτιο των διακοπών του ζευγαριού μια απίστευτη σκηνή θρίλερ.

Το 2010 ένας βράχος είχε αποκολληθεί από τον λεγόμενο στην περιοχή “Πύργο” έτσι αποκαλούν το σημείο οι κάτοικοι και είχε κατρακυλήσει από την δυτική πλευρά του κόλπου με αποτέλεσμα τότε να έχει “χτυπήσει” ο βράχος ένα σπίτι.

Τα μεσάνυχτα του Σαββάτου ο βράχος που αποκολλήθηκε κατρακύλησε από την ανατολική πλευρά της πλαγιάς και “γκρέμισε” το μισό ξενοδοχείο με τα διαμερίσματα στην περιοχή όπου βρήκε τον θάνατο η άτυχη Τσέχα.

Το 2010 που είχε γίνει η αποκόλληση του βράχου και είχε “εμβολίσει” σπίτι χωρίς τότε να τραυματιστεί κάποιο άτομο είχαν γίνει κάποια τοπικά έργα από την Περιφέρεια Κρήτης όμως δεν είναι ικανά να συγκρατήσουν τα βράχια σε όλο το εύρος του “Πύργου” όπως σημειώνει η πρώην Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Μαρία Σακαδάκη, ενώ πλέον επικρατεί προβληματισμός τι θα γίνει αν αποκολληθεί ο μεγάλος βράχος στην κορυφή της πλαγιάς.

Την ίδια στιγμή οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υποχώρησαν χώματα και μετακινήθηκε ο βράχος ο οποίος κατρακυλώντας παρέσυρε και άλλους μικρότερους βράχους μαζί και έπεσαν πάνω στο μοιραίο δωμάτιο που κοιμόταν η 45χρονη τουρίστρια.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, τα εδάφη δεν αποκλείεται να μαλάκωσαν πολύ και να μετακινήθηκαν πολλά υλικά από το σημείο από τις πλημμύρες της 15ης Οκτωβρίου 2022 με αποτέλεσμα να μην συγκρατηθούν οι όγκοι που τα μεσάνυχτα του Σαββάτου 29 Οκτωβρίου αποκολλήθηκαν και κατρακύλησαν από την πλαγιά καταπλακώνοντας το μοιραίο ξενοδοχείο. Ο “φονικός” βράχος υπολογίζεται ότι είναι δεκάδων τόνων.

