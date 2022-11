Ροδόπη

Ροδόπη: Μεγάλη φωτιά στο Παπίκιο Όρος (εικόνες)

Συνεχίζει για δέκατη μέρα το καταστροφικό της έργο η πυρκαγιά που καίει το βουνό πάνω από την Κομοτηνή.

Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που έχουν σπεύσει για την κατάσβεση της φωτιάς στο Παπίκιο Όρος, η οποία ξέσπασε στις 22 Οκτωβρίου.

Ο καπνός είναι ορατός από την πόλη της Κομοτηνής, όπως και οι στάχτες στα σπίτια, που έφτασαν μέχρι και την Ξάνθη.

Πάνω από 100 πυροσβέστες από όλη την Ελλάδα βρίσκονται εκεί, όμως το έργο τους είναι δύσκολο, καθώς πρόκειται για δύσβατη περιοχή, με πλαγιές σε μεγάλο υψόμετρο, τις οποίες και τα οχήματα δεν μπορούν να προσεγγίσουν.

αυτό το λόγο η χερσαία επιχείρηση βασίζεται στα πεζοπόρα τμήματα που κάνουν μεγάλη προσπάθεια, ώστε η φωτιά να μην κάψει ένα πραγματικό φυσικό πλούτο της Θράκης.

Κύριο μέλημα της Πυροσβεστικής είναι η φωτιά να μην επεκταθεί χαμηλά και αρχίσει να απειλεί οικισμούς, για αυτό και όπως είπε ο περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστος Μέτιος στο πρόσφατο Περιφερειακό Συμβούλιο «βασικός στόχος ήταν να μην πάει η φωτιά προς τον Σώστη».

Στο ερώτημα των κατοίκων της περιοχής γιατί δεν επιχειρούν περισσότερα εναέρια μέσα, την απάντηση έδωσε ο διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνος Κούκουρας. Πρώτον εξήγησε ότι τα εναέρια μέσα δεν μπορούν να επιχειρήσουν στις πλαγιές, ρέματα και χαράδρες καθώς τίθεται θέμα ασφαλείας.

Δεύτερον, έληξε η αντιπυρικής περίοδος, με αποτέλεσμα να τελειώσει η σύμβαση των πυροσβεστικών ελικοπτέρων, που θα μπορούσαν να μπουν και να επιχειρήσουν σε τόσο δύσβατα σημεία ξεκαθαρίζοντας πως η διαχείριση εναέριων μέσων δεν γίνεται τοπικά από την Πυροσβεστική.

Η φωτιά του Παπίκιου Όρους έχει περάσει τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, με αποτέλεσμα να υπάρξει αντίστοιχη κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων της Βουλγαρίας, ενώ γίνεται αντίστοιχη αναφορά σε Βουλγαρικά ΜΜΕ. Το ερώτημα που προκύπτει είναι εάν θα μπορούσαν δυνάμεις της Βουλγαρίας και της Ελλάδας να ενωθούν, ώστε να αντιμετωπιστεί η φωτιά. Εάν θα δηλαδή θα μπορούσε να υπάρξει κάποιο αίτημα προς τη βουλγαρική πλευρά, ώστε με μέσα και ανθρώπινο δυναμικό να βοηθήσουν στη «μάχη» με τις φλόγες.

