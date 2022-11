Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Συμμορία μαθητών ξυλοκόπησε συμμαθητή τους

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στον νοσοκομείο. Τι καταγγέλουν γονείς μαθητών.

Συμμορία μαθητών που απειλεί και χτυπά μαθητές κατήγγειλαν γονείς μαθητών που φοιτούν σε ιδιωτικό σχολείο στην Θεσσαλονίκη.

Την περασμένη Τρίτη μαθητής της Γ’ Λυκείου, μέσα στο κυλικείο του σχολείου, δέχθηκε επίθεση αρχικά από τέσσερα άτομα που τον ξυλοκόπησαν και στην συνέχεια εμφανίστηκαν άλλα οκτώ άτομα.

Όπως μετέδωσε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» η δημοσιογράφος του ΑΝΤ1 Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου, όπως της μετέφερε πατέρας συμμαθητή του παιδιού που ξυλοκόπησαν, τα υπόλοιπα οκτώ άτομα έκαναν κλοιό προκειμένου κανένας να μην μπορεί να βοηθήσει.

Όλα ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα, όπου σύμφωνα με την μαρτυρία του πατέρα, από ότι φαίνεται ο μαθητής στραβοκοίταξε μια φίλη της ομάδας αυτής των παιδιών και από εκεί και πέρα δεχόταν απειλές.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ τραυματίστηκαν και άλλα τέσσερα άτομα, πιο ελαφρά. Για το περιστατικό ενημερώθηκε και ο Διευθυντής του σχολείου, ο οποίος είπε ότι θα επιληφθεί του θέματος.

Πληροφορίες αναφέρουν, ότι η συμμορία των ανηλίκων είναι γνώστες πολεμικών τεχνών.

