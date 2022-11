Λάρισα

Λάρισα: Κατέρρευσε μπροστά στην γυναίκα του, ενώ έσβηνε φωτιά

Τι διερευνούν οι αρχές για τα αίτια θανάτου του άτυχου άνδρα.

Τραγικό περιστατικό καταγράφηκε μετά τη 1.30 το μεσημέρι της Πέμπτης σε αγροτική περιοχή του χωριού Βούναινα Δήμου Κιλελέρ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ζευγάρι είχε πάει στο σημείο ώστε να βάλει φωτιά σε καλαμιές – ξερά χόρτα εντός αγροκτήματος. Κάποια στιγμή κατάλαβε ότι οι φλόγες είχαν ξεφύγει σε παρακείμενη εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου, το οποίο δεν είχε συνδεθεί ακόμη στο δίκτυο.

Κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς του να περιορίσει τις φλόγες ο 70χρονος κατέρρευσε. Κάποια στιγμή η γυναίκα εντόπισε τον 70χρονο σύζυγό της να κείτεται χωρίς τις αισθήσεις του. Αμέσως σήμανε συναγερμός, όμως για τον άνδρα ήταν ήδη αργά.

Ο θάνατός του εκτιμάται ότι οφείλεται σε παθολογικά αίτια, ενώ αναμένεται να εξακριβωθούν οι ακριβείς αιτίες που οδήγησαν στην ξαφνική απώλεια του 70χρονου.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

Χωρίς αισθήσεις εντοπίστηκε ηλικιωμένος σε υπαίθριο χώρο πλησίον προηγηθείσας πυρκαγιάς μικρής έκτασης σε χαμηλή βλάστηση, η οποία είχε κατασβεσθεί προ αφίξεως της Υπηρεσίας μας στα Άνω Βούναιανα της ΔΕ Κραννώνος του δήμου Κιλελέρ της ΠΕ Λαρίσης κατά τις μεσημεριανές ώρες σήμερα.

Για το ανωτέρω περιστατικό, προανάκριση διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα.

πηγή: με πληροφορίες από onlarissa.gr

