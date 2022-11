Φθιώτιδα

Τροχαίο στην Εθνική Οδό: Σκοτώθηκε οδηγός αυτοκινήτου που έπεσε στο διάζωμα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διερχόμενοι οδηγοί προσέτρεξαν για να βοηθήσουν τους επιβάτες του οχήματος που ανατράπηκε. Τραυματισμένη ανασύρθηκε ακόμη μια γυναίκα.

Το θανατηφόρο τροχαίο έγινε λίγο πριν τις 2:00' το μεσημέρι στο ρεύμα προς Αθήνα, στο 163,5 χλμ στο ύψος του Λογγού.

Στο λευκό αυτοκίνητο, το οποίο μαλιστα είναι δεξιοτίμονο, επέβαιναν δύο γυναίκες οι οποίες πιθανότατα είχαν και συγγενική σχέση μεταξύ τους.

Κάτω από άγνωστες συνθήκες το αυτοκίνητο χτύπησε στο τσιμεντένιο διάζωμα και στη συνέχεια τούμπαρε, μέσα στην εθνική οδό.

Αμέσως στο σημείο έτρεξαν διερχόμενοι οδηγοί οι οποίοι προσπάθησαν να απεγκλωβίσουν τις δυο γυναίκες, ωστόσο ήταν αδύνατο και γι΄ αυτό κλήθηκαν πυροσβέστες από το Κλιμάκιο του Αγίου Κωνσταντίνου και η 7η ΕΜΑΚ από τη Λαμία.

Τελικά οι πυροσβέστες του Αγίου Κωνσταντίνου που έφτασαν εκεί με δυο οχήματα και τέσσερις άνδρες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τις δυο γυναίκες. Δυστυχώς, η οδηγός ήταν νεκρή και η συνοδηγός βαριά τραυματισμένη.

Διερχόμενοι έτρεξαν να βοηθήσουν τις δυο γυναίκες και τους πυροσβέστες του Αγίου Κωνσταντίνου που κόβουν την πόρτα με τροχό για να τις απεγκλωβίσουν.

Οι Αστυνομικοί του Α' Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμου ερευνουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εγινε το θανατηφόρο τροχαίο.





πηγή: lamiareport.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “EVA” - ΓΓΠΠ: Ενεργοποίηση του 112 και αυξημένη επιφυλακή

Βιασμός 12χρονης - Κολωνός: Νέα σύλληψη για την υπόθεση

Ρόδος: Απόδραση κρατούμενου από το Λιμεναρχείο