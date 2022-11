Καβάλα

Καβάλα: Φωτιά σε αποθήκη πλαστικών (εικόνες)

Η ιδιοκτήτρια της επιχείρησης τράκαρε, ενώ κατευθυνόταν προς την αποθήκη. Τιτάνια μάχη των πυροσβεστών για να μην επεκτεθεί η φωτιά.

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής στην πυροσβεστική της Καβάλας όταν ενημερώθηκε, γύρω στις 07:30, για φωτιά σε αποθήκη με πλαστικά, στην περιοχή Χαλκερό.

Η φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, πήρε μεγάλη έκταση.

Οι πυροσβέστες, κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο, μετά από μια ώρα, για να μην επεκταθεί στις παρακείμενες επιχειρήσεις, ωστόσο η αποθήκη καταστράφηκε ολοσχερώς.

Σύμφωνα με πληροφορίες τοπικών μέσων ενημέρωσης, πρόκειται για μια επιχείρηση με πλαστικά, που λειτουργεί περίπου έναν χρόνο στην περιοχή της Καβάλας.

Μάλιστα, σημειώνεται πως η ιδιοκτήτρια της επιχείρησης, ενεπλάκη σε τροχαίο, ενώ κατευθυνόταν προς την περιοχή μετά την εκδήλωση της φωτιάς για να δει τι ακριβώς συμβαίνει.

Σύμφωνα με το kavalanews.gr, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε η γυναίκα έπεσε πάνω σε διαχωριστικές μπάρες, λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος.

Ευτυχώς, η νεαρή σε ηλικία επιχειρηματίας δεν τραυματίστηκε από το τροχαίο, παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.