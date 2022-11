Ηλεία

Νεκρή οδηγός στην Πατρών - Πύργου: Έφυγε από το δρόμο το αυτοκίνητό της (εικόνες)

Πώς συνέβη το μοιραίο ατύχημα που κόστισε τη ζωή στην άτυχη οδηγό.



Μία γυναικα περίπου 50 ετών έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα στην Ε.Ο. Πατρών - Πύργου στο ύψος των Λεχαινών, λίγο πριν τις δώδεκα το μεσημέρι.

Η γυναίκα με το αυτοκίνητο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε μαντρότοιχο.

Στο σημείο επένεβησαν με διασωστικό εξοπλισμό πυροσβέστες της Π.Υ. Λεχαινών, με επικεφαλής το διοικητή Αντιπύραρχο Θεόδωρο Λεβέντη.

