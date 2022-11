Αιτωλοακαρνανία

Αγρίνιο: τροχαίο λογω... φτερνίσματος! (εικόνες)

Άγιο είχε ο οδηγός που έχασε τον έλεγχο του οχήματος επειδή φτερνίστηκε.

Ένα τροχαίο ατύχημα με... ιδιαίτερο αίτιο συνέβη στο Αγρίνιο.

Πιο συγκεκριμένα, ένα όχημα εξετράπη της πορείας του κοντά στα Καλύβια Αγρινίου.Την εκτροπή φέρεται να την προκάλεσε ένα…φτέρνισμα του οδηγού εξαιτίας του οποίου έχασε τον έλεγχο, όπως ο ίδιος ανέφερε σε όσους έσπευσαν να συνδράμουν στο σημείο.

Ευτυχώς ο οδηγός απεγκλωβίστηκε σώος και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου για προληπτικούς κυρίως λόγους.

Το ατύχημα συνέβη περίπου στις 10:30 το πρωί της Πέμπτης, στην επαρχιακή οδό Αγρινίου-Αγγελοκάστρου όπου κινούνταν το όχημα του 60χρονου που εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε σε χαντάκι.

Διερχόμενοι οδηγοί έσπευσαν και απεγκλώβισαν τον οδηγό ενώ κινητοποιήθηκε στο σημείο και η Πυροσβεστική αν και δεν απαιτήθηκε τελικά η συνδρομή της.

Η Αστυνομία ενεργεί την προβλεπόμενη έρευνα για τις συνθήκες του συμβάντος.

agrinionews.gr

