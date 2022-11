Ηλεία

Τροχαίο στη Ζαχάρω: Η τραγική ιστορία του 89χρονου που “έσβησε” στην άσφαλτο

Μια ιστορία με πολλές οικογενειακές τραγωδίες "συμπληρώθηκε" με το τροχαίο δυστύχημα, στην εθνική οδό Πύργου-Κυπαρισσίας.

Μια τραγική ιστορία υπάρχει πίσω από το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε στην εθνική οδό Πύργου-Κυπαρισσίας στο ύψος της Ζαχάρως στην Ηλεία.

Ο 89χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο έξω από το στάδιο της πόλης. Με το αυτοκίνητο που οδηγούσε επιχείρησε να διασχίσει κάθετα την εθνική οδό Πύργου-Κυπαρισσίας, όταν συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με νταλίκα και υπέκυψε στα τραύματα του λίγη ώρα αργότερα στο Γ.Ν. Πύργου.

Ο ηλικιωμένος που γεννήθηκε και έζησε στο Ξηροχώρι Ζαχάρως, διατηρούσε καφενείο στο χωριό, είχε μετρήσει τρεις μεγάλες απώλειες που είχαν στιγματίσει την οικογένειά του.

Πριν από χρόνια η κόρη του είχε χάσει τη ζωή της σε τροχαίο στη μεγάλη ευθεία στο Ζευγολατιό Μεσσηνίας, μια απώλεια που «τσάκισε» την οικογένεια.

Το καλοκαίρι, στις 20 Ιουνίου, σε ένα τροχαίο που συνέβη στο κέντρο της Ζαχάρως ο εγγονός του, Γιάννης Καραχρήστος, που εργαζόταν ως διανομένας, τραυματίστηκε πολύ σοβαρά. Μετά από 21 ημέρες νοσηλείας στο νοσοκομείο «Αττικόν» ο 22χρονος κατέληξε.

Και πριν από λίγες εβδομάδες, έχασε και τον δεύτερο εγγονό του- η μητέρα του οποίου είχε σκοτωθεί στο τροχαίο στο Ζευγολατιό- καθώς κατέληξε από παθολογικά αίτια σε νοσοκομείο της Αθήνας.

