Ναυάγιο με μετανάστες στην Κω

Νέο ναυάγιο με μετανάστες στο Αιγαίο με έναν νεκρό και δέκα διασωθέντες.

Τουλάχιστον ένας νεκρός μετανάστης και 10 διασωθέντες (όλοι άνδρες), περισυνελέγησαν από δύο σκάφη του λιμενικού σώματος από τη θαλάσσια περιοχή 1,5 ναυτικό μίλι ανατολικά της Κω, μετά από επιχείρηση έρευνας και διάσωσης αλλοδαπών που πραγματοποιήθηκε τα μεσάνυχτα υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του υπουργείου Ναυτιλίας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες των μεταναστών η λέμβος στην οποία επέβαιναν βυθίστηκε, ενώ σε αυτή δεν υπήρχαν άλλοι επιβαίνοντες. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης στην Κω.

