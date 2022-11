Δωδεκανήσα

Κως: Ελεύθερος 35χρονος που κατηγορήθηκε για βιασμό μαθήτριας

Ο ίδιος φέρεται να επιτέθηκε σεξουαλικά και σε άλλες 2 μαθήτριες. Τι ισχυρίστηκε ο 35χρονος.



Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε το βράδυ της Τετάρτης ο 35χρονος που επιτέθηκε σεξουαλικά σε τρεις μαθήτριες και προσπάθησε να βιάσει μία από αυτές στην Κω.

Με σύμφωνη γνώμη Εισαγγελέα και Ανακριτή, ο 35χρονος από την Κω αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και καταβολή εγγύησης, μετά την απολογία του για την σεξουαλική επίθεση σε βάρος των μαθητριών.

Όλα ξεκίνησαν το βράδυ του Σαββάτου όταν σε καφετέρια της περιοχής γινόταν μαθητική εκδήλωση. Εκεί ο 35χρονος άρχισε να παρενοχλεί σεξουαλικά τις τρεις μαθήτριες 14 και 13 ετών. Η 13χρονη έφυγε από το κατάστημα θέλοντας να καταγγείλει τον 35χρονο. Ωστόσο, ο άνδρας την άρπαξε και προσπάθησε να τη βιάσει μέσα στο αυτοκίνητό του.

Το παιδί κατάφερε να ξεφύγει και στο σημείο έφτασαν γονείς των μαθητριών, που επιτέθηκαν στον δράστη χτυπώντας τον με γροθιές και κλωτσιές μέχρι να φτάσουν στο σημείο οι αστυνομικοί.

Ο άνδρας στην κατάθεσή του ισχυρίστηκε πως ήταν μεθυσμένος και δεν είχε καταλάβει ότι στο σημείο γινόταν κλειστή μαθητική εκδήλωση.

Σε βάρος του συλληφθέντα, σχηματίστηκε ποινική δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκων και επιχείρηση εξαναγκασμού σε γενετήσιες πράξεις (βιασμό).

Πηγή: rodiaki.gr

