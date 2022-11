Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείο - Θεσσαλονίκη: Επίθεση με μολότοφ σε αστυνομικούς (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένταση στην Θεσσαλονίκη εντός και εκτός το ΑΠΘ, λίγο πριν ξεκινήσει η πορεία για την επέτειο του Πολυτεχνείου.



Βόμβες μολότοφ σε σταθμευμένη μηχανή της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης πέταξε ομάδα κουκουλοφόρων που βγήκε από τον χώρο του ΑΠΘ, επί της οδού Αγίου Δημητρίου.



Άμεσα δόθηκε άμεση εντολή να κοπεί το ρεύμα στην Αγίου Δημητρίου στο ρεύμα προς ανατολικά.





Από την επίθεση δεν τραυματίστηκε κανείς, ενώ όχημα της Πυροσβεστικής έσπευσε στο σημείο και έσβησε τη φωτιά που προκλήθηκε.

Η μοτοσικλέτα καταστράφηκε ολοσχερώς.





Τα επεισόδια εκτυλίχθηκαν προτού ξεκινήσει η πορεία για την επέτειο του Πολυτεχνείου.

Λίγο αργότερα, βόμβες μολότοφ εκτόξευσαν άγνωστοι εντός του ΑΠΘ, κοντά στην κεντρική βιβλιοθήκη του ιδρύματος και χωρίς συγκεκριμένο στόχο, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε προσαγωγή επτά ατόμων και εξετάζεται η συμμετοχή τους σε αυτά τα περιστατικά ή σε άλλη παράνομη ενέργεια.





Φωτογραφίες - βίντεο: thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ψευτογιατρός: 8 φορές ισόβια και πρόστιμο μαμούθ για τον “Dr. Kontos”

Κιβωτός του Κόσμου: καταγγελίες για ασέλγεια και κακοποιήσεις

Ξάνθη: σκοτώθηκε στρατιωτικός μέσα σε στρατόπεδο