Αχαΐα

Κακοποίηση ζώων - Πάτρα: Σκληρές εικόνες από τον σκύλο που έσερνε οδηγός για 1,5 χλμ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκάρουν οι εικόνες του σκύλου που κακοποιήθηκε βάναυσα. Προθεσμία για απολογία πήρε ο ηλικιωμένος.

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Πάτρας από το νέο περιστατικό κακοποίησης και βασανισμού ζώου που σημειώθηκε στον Άγιο Βασίλειο, με ηλικιωμένο οδηγό να σέρνει σκύλο στην άσφαλτο, αλυσοδεμένο στο αυτοκίνητό του, μπροστά στα έκπληκτα μάτια των περαστικών.

Όπως είπε η δικηγόρος και εκπρόσωπος της Φιλοζωϊκής Ομοσπονδίας στην Πάτρα Ελενα Αρβανίτη, το ταλαίπωρο ζώο - ένας μεγαλόσωμος ελληνικός ποιμενικός- ήταν δεμένο με αλυσίδα από το αυτοκίνητό του άνδρα και ανήμπορο να περπατήσει, σερνόταν στην άσφαλτο για εκατοντάδες μέτρα και υπέστη βαρύτατους τραυματισμούς, καθώς έχει χάσει το δέρμα του και σάρκα μέχρι το κόκκαλο και από τις τέσσερις πατούσες των ποδιών του.

Τα βαριά τραύματα του ζώου φαίνονται και στις φωτογραφίες, με το σκυλάκι να μεταφέρεται στην κτηνίατρο Αντα Γιαννοπούλου που συνεργάζεται με τον Δήμο Πατρέων.

Ο ηλικιωμένος, πέρασε χθες από ανακριτή και εισαγγελέα και κρατείται, γιατί πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Δευτέρα. Παραπέμπεται για κακούργημα, σύμφωνα με τον τελευταίο νόμο για την κακοποίηση και θανάτωση ζώων, που προβλέπει βαρύτατες ποινές και διοικητικές κυρώσεις.

Πρόκειται για εσκεμμένη πρόκληση έντονου σωματικού πόνου, σωματική εξάντληση και εκούσιο τραυματισμό – βαριά σωματική βλάβη. Αδίκημα για το οποίο προβλέπονται κακουργηματικές ποινές. Κατηγορείται για κακουργηματική κακοποίηση – βασανισμό ζώου συντροφιάς. Η ποινή για τη πράξη του είναι κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηματική ποινή έως 50.000 ευρώ. Επίσης προβλέπεται και διοικητικό πρόστιμο από 30.000 – 50.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανακριτής έμεινε άναυδος, ακούγοντας τις δικαιολογίες του δράστη, στην ερώτηση «τι είναι αυτά τα πράγματα που κάνατε κύριε; Εχετε αντιληφθεί ότι κατηγορείστε για κακούργημα;», για να πάρει την αφελή απάντηση, ότι έδεσε το ζώο από το αυτοκίνητο και το έσερνε στο δρόμο, επειδή ήταν πολύ βαρύ και έπρεπε να το πάει…. σε κτηνίατρο.

πηγή: pelop.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο: Σκοτώθηκε οδηγός μηχανής που τράκαρε με αυτοκίνητο

Τροχαίο - Χανιά: αυτοκίνητο έπεσε σε χαντάκι για εκτέλεση έργων (εικόνες)

“Κιβωτός του Κόσμου”: Νέες καταγγελίες και για τον πατέρα Αντώνιο