Αχαΐα

Πάτρα: Έδεσε σκύλο στο αυτοκίνητο και τον έσερνε στο δρόμο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο δρόμος γέμισε από τα αίματα του ζώου, με αυτόπτες μάρτυρες να κάνουν λόγο για σοκαριστικές εικόνες.

Στο Α’ Αστυνομικό Τμήμα Πατρών κρατείται ο άνδρας που συνελήφθη επειδή έδεσε με αλυσίδα από το αυτοκίνητό του έναν σκύλο και τον έσερνε σε δρόμο του Αγίου Βασιλείου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο δρόμος γέμισε από τα αίματα του ζώου, με αυτόπτες μάρτυρες να κάνουν λόγο για σοκαριστικές εικόνες. Ο σκύλος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη κτηνίατρο που είναι συμβεβλημένη με το Δήμο Πατρέων.

Σημειώνεται πως πρόκειται για κακουργηματική κακοποίηση ζώου και τα δύο σωματεία «Patras for all animals» και «Φιλόζωοι Εθελοντές Πάτρας» θα είναι παρόντα στο δικαστήριο.

Πηγή: pelop.gr

Ειδήσεις σήμερα:

“Κιβωτός του κόσμου”: Τι απαντά η διευθύντρια της δομής στον Βόλο για τις καταγγελίες

Αδελφοκτονία στην Άρτα: Ο άγριος τσακωμός κατέληξε σε τραγωδία

Κηφισιά: Θύμα ληστείας πρώην αντιδήμαρχος - Κουκουλοφόροι εισέβαλαν στο σπίτι του