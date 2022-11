Εύβοια

Τροχαίο - Εύβοια: Νεκροί από πτώση αυτοκινήτου σε γκρεμό

Τραγωδία στην Εύβοια. Το αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό 40 μέτρων.

Τροχαίο με δύο νεκρούς και ένα σοβαρά τραυματία σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην Ε.Ο Αιδηψού-Λιχάδας στην Εύβοια και συγκεκριμένα στη περιοχή Νταμάρι.

Το δυστύχημα σημειώθηκε, όταν το αγροτικό όχημα που οδηγούσε νεαρός άνδρας, για αγνώστους λόγους, ξέφυγε από την πορεία του και έπεσε σε γκρεμό 40 μέτρων, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι δύο εκ των τριών επιβατών και ο ένας να τραυματιστεί σοβαρά.

Άμεσα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της αστυνομίας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος των δύο νεαρών, ενώ η τροχαία διερευνά τα αιτία του συμβάντος.

Ο τραυματίας ο οποίος είναι και εκείνος νεαρός, μεταφέρετα σε Νοσοκομείο της Χαλκίδας.

