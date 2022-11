Κοινωνία

Τροχαίο: Σκοτώθηκε οδηγός μηχανής που τράκαρε με αυτοκίνητο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγική κατάληξη για τον άνδρα είχε η σύγκρουση του δίκυκλου με αυτοκίνητο που οδηγούσε νεαρή οδηγός.

(εικόνα αρχείου)

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, στην περιοχή της Πάργας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, εχθές το βράδυ, στο 1ο χιλιόμετρο της Επαρχιακής Οδού Πάργας – Ανθούσας, Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, που οδηγούσε 24χρονη, συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 71χρονος.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του 71χρονου.

Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Φαναρίου.

Εν τω μεταξύ, βυθισμένη στον θρήνο ειναι η τοπική κοινωνία στην Νάξο, από τον χαμό του 21χρονου Ευριπίδη Κουνάδη, στα ορεινά των Τρικάλων. Ο θάνατος σε τροχαίο στα ορεινά Τρίκαλα, κατά τη διάρκεια εκδρομής, σκόρπισε θλίψη στο νησί των Κυκλάδων.

Την ίδια ώρα, προσθεμσία για να απολογηθεί πήρε ο 30χρονος οδηγός που "θέρισε" δύο πεζές στην Ρόδο, σκοτώντας μία απο αυτές και τραυματίζοντας σοβαρά μία άλλη.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “Fobos”: χαλάζι και ισχυρές καταιγίδες την Κυριακή

“Κιβωτός του Κόσμου”: Νέες καταγγελίες και για τον πατέρα Αντώνιο

Ιώσεις: Αυξημένα κρούσματα και νοσηλείες - “Δίκοπο μαχαίρι” η χρήση μάσκας