Θεσσαλονίκη

Παιδική πορνογραφία - Θεσσαλονίκη: Φωτογραφίες του 35χρονου που παρίστανε τον αστυνομικό (εικόνες)

Στην δημοσιότητα τα στοιχεία και η ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος 35χρονου.



Στη δημοσιότητα δόθηκαν, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, τα στοιχεία ταυτότητας, οι φωτογραφίες και η ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος 35χρονου αλλοδαπού, για τις αξιόποινες πράξεις: της κατοχής υλικού παιδικής πορνογραφίας, η παραγωγή του οποίου συνδέεται με τη χρησιμοποίηση ανηλίκων που δεν έχουν συμπληρώσει το δωδέκατο έτος της ηλικίας τους, της αντιποίησης κατ’ εξακολούθηση και της πλαστογραφίας με χρήση κατ’ εξακολούθηση, οι οποίες φέρονται τελεσθείσες στη Θεσσαλονίκη (σχετικό το από 19-11-2022 Δελτίο Τύπου της Υπηρεσίας μας).

Πρόκειται για τον:

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, "η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην προστασία του κοινωνικού συνόλου, των ανηλίκων, των ευάλωτων ή ανίσχυρων πληθυσμιακών ομάδων και προς ευχερέστερη πραγμάτωση της αξίωσης της Πολιτείας για τον κολασμό των εγκλημάτων που τελέστηκαν.



Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τον τηλεφωνικό αριθμό 2310-388375 της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση είναι χρονικής διάρκειας μέχρι 21-05-2023, σύμφωνα με την Εισαγγελική Διάταξη. Πέραν του χρονικού αυτού ορίου δεν επιτρέπεται και αντίκειται στο νόμο, η διατήρηση ή/και αναπαραγωγή της δημοσιοποίησης των παραπάνω στοιχείων".

Ο 35χρονος Ελληνογερμανός που παρίστανε τον αστυνομικό κυκλοφορώντας με πλαστά έγγραφα της υποτιθέμενης επαγγελματικής του ιδιότητας, πήρε το δρόμο για τις φυλακές. Είχε συλληφθεί την περασμένη Πέμπτη στις Συκιές Θεσσαλονίκης σε εκτέλεση εντάλματος των διωκτικών αρχών της Γερμανίας, όπου καταζητείται για διαδικτυακές απάτες και στην κατοχή του βρέθηκε υλικό παιδικής πορνογραφίας.

Στην απολογία του ενώπιον Ανακριτή φέρεται να ομολόγησε ότι ουδεμία σχέση έχει με το Σώμα της Αστυνομίας, αποδέχθηκε εν μέρει της πράξεις της πλαστογραφίας, ενώ δήλωσε άγνοια για το πώς βρέθηκε στο κινητό του τηλέφωνο το πορνογραφικό υλικό με τα ανήλικα, αρνούμενος κατ' επέκταση τη συγκεκριμένη πράξη.

