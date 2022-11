Εύβοια

Εύβοια: Νεκρός ο δασεργάτης που καταπλακώθηκε από πεύκο

Μοιραίο μεροκάματο για 55χρονο δασεργάτη. Πώς συνέβη το δυστύχημα.

Τραγωδία στη Βόρεια Εύβοια, καθώς έφυγε από τη ζωή το μεσημέρι του Σαββάτου ένας 55χρονος δασεργάτης τον οποίο καταπλάκωσε πεύκο στην περιοχή του Ρετσινόλακκου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος δασεργάτης δεν άντεξε, μέχρι να φτάσει στο νοσοκομείο της Χαλκίδας και άφησε την τελευταία του πνοή μέσα στο ασθενοφόρο από εσωτερική αιμορραγία, όπως δήλωσε αποκλειστικά ο αντιδήμαρχος Δήμου Μαντουδίου, Γιώργος Σταμούλος.

Ο κ. Σταμούλος, εμφανώς εξοργισμένος και φανερά λυπημένος, ξέσπασε σε δάκρυα λέγοντας χαρακτηριστικά: «Έφυγε ένας συντοπίτης μας γιατί το ασθενοφόρο έκανε δυόμιση ώρες να φτάσει. Αίσχος και ντροπή για την κατάσταση που επικρατεί με το ΕΚΑΒ. Έχουμε αλλεπάλληλες φορές επισημάνει το κίνδυνο, αλλά δυστυχώς αυτό που φοβόμασταν έγινε. Έφυγε ένας συνάνθρωπος μας γιατί δεν υπάρχει ασθενοφόρο στο δήμο μας».

Ο άτυχος δασεργάτης τραυματίστηκε θανάσιμα, όταν καταπλακώθηκε από ένα πεύκο, την ώρα που εργαζόταν.

Πηγή: evima.gr

