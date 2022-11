Εύβοια

Τροχαίο: Μετωπική σύγκρουση αυτοκινήτου με αγροτικό (εικόνες)

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα στην Ερέτρια. Μία 30χρονη τραυματισμένη στο νοσοκομείο.

Σφοδρό τροχαίο σημειώθηκε στην Ερέτρια μεταξύ ένα αγροτικό αυτοκινήτο και ενός επιβατηγό.

Το κόκκινο αυτοκίνητο με οδηγό μια 30χρονη κοπέλα κατευθύνονταν από την Ερέτρια προς την Χαλκίδα ενώ το αγροτικό φορτηγάκι ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση.

Σύμφωνα με το eviathema.gr, τα δυο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα η κοπέλα να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι και το πόδι.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί του Α/Τ Ερέτριας, Εθελοντές του ΕΣΣΔΕ και της Αμαρύνθιας Αρτέμιδας.

Η τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες ενώ διενεργείται προανάκριση από την Τροχαία για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

